Philip (56) krijgt 30 euro boete omdat parkeerschijf niet in Nederlands staat: “Zuur van het geld”

Diksmuide

Zijn parkeerschijf was correct gelegd én het uur klopte. De schijf was ook duidelijk zichtbaar. En tóch kreeg Philip Sansen (56) uit Diksmuide een boete van 30 euro van het parkeerbedrijf. De reden? Op de parkeerschijf stond enkel ‘Ankunftszeit’ in het Duits en volgens de wet moet dat in de drie landstalen zijn. “Een beetje regelneverij”, zegt Philip. “Maar als dat de wet is, zal ik de boete maar betalen.”