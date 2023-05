Diyanet-moskeeën verlenen medewerking aan campagne Turkse verkiezingen

In sommige van de Diyanet-moskeeën wordt er medewerking verleend aan de campagne voor de Turkse verkiezingen. Dat blijkt uit informatie die de Vlaamse Informatie en Screeningsdienst meedeelde aan Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD). Die startte eerder deze week al een schorsingsprocedure op voor drie van de twaalf in Vlaanderen erkende Diyanet-moskeeën omdat er sprake zou zijn van buitenlandse inmenging.

Uit nieuwe informatie die de screeningsdienst minister Somers donderdag bezorgde, blijkt dat sommige Turkse Diyanet-moskeeën hun medewerking verlenen aan campagne voor de Turkse verkiezingen op 14 mei. Het gaat over het ter beschikking stellen van lokalen, flyeren aan de moskee of het aanwenden van social mediakanalen voor de Turkse verkiezingen.

Minister Somers heeft de Informatie en Screeningsdienst gevraagd om daar waar vaststellingen van actieve medewerking van moskeebesturen gebeuren, een onderzoek naar buitenlandse inmenging op te starten.

“Indien de actieve medewerking van moskeebesturen wordt bevestigd, zal dit worden toegevoegd aan lopende procedures of voer zijn voor een nieuwe procedure”, aldus de Open VLD-minister.

Hoorrecht

Die maakte eerder deze week al bekend dat hij een schorsingsprocedure opstart voor drie van de twaalf in Vlaanderen erkende Diyanet-moskeeën, en dat omwille van buitenlandse beïnvloeding. Die procedure kan leiden tot het tijdelijk opheffen van de erkenning. De drie krijgen ‘hoorrecht’ zoals de procedure in het erkenningsdecreet voorschrijft. Dat wil zeggen dat ze 30 dagen de mogelijkheid krijgen om hun argumentatie over te maken aan de minister. Die komt daarna met een definitieve beslissing.

De negen andere erkende moskeeën verbonden met Diyanet, het Turkse ministerie van Godsdienstzaken dat moskeeën beheert zowel binnen als buiten Turkije, kregen een waarschuwing, eveneens omwille van buitenlandse beïnvloeding. Ze hebben uiterlijk tot 15 november de tijd om zich in regel te stellen.

Een verbod op buitenlandse inmenging is een van de voorwaarden in het nieuwe erkenningsdecreet voor lokale geloofsgemeenschappen dat de Vlaamse regering deze legislatuur goedkeurde. De Vlaamse Informatie- en Screeningsdienst kreeg, na de goedkeuring van de decreet eind 2021, de opdracht om de twaalf in Vlaanderen erkende Diyanet-moskeeën van de Turkse Gemeenschap hierover te informeren en te controleren. De resultaten van die screening werden dinsdag voorgesteld in het Vlaams Parlement.

Minister Somers laat donderdag nog weten dat er ook goede voorbeelden zijn. Zo werd in de stad Genk, na overleg tussen stadsbestuur en de voorzitters van moskeeën, afspraken gemaakt om elke medewerking aan de Turkse verkiezingen te weren.