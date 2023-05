Wat is chebe-poeder, de Tiktok-hype voor lange lokken?

Veelbelovend nieuws voor wie droomt van lange lokken: dankzij chebe-poeder zou je haar perfect groeien tot de gewenste lengte. Het middel, online makkelijk te scoren, is een heuse trend op Tiktok. De ervaring leert dat dat niet meteen betekent dat het middel ook echt werkt. Wat is chebe-poeder en hoe ‘magisch’ is de werking van het goedje echt?

Chebe-poeder wordt traditioneel gebruikt door vrouwen in Tsjaad. Het is een gemalen mix van zaden en lokale ingrediënten die worden gebruikt om de lokken te versterken, zodat ze kunnen groeien zonder te breken. Een eetlepel van het poeder wordt meestal gemengd met een haarconditioner en aangebracht op vochtig haren. Die worden vervolgens een nacht ingevlochten. De volgende ochtend wordt haar in topconditie beloofd.

Voor je een pakje poeder bestelt: door de stijgende populariteit zijn veel nepproducten te koop. Die missen de mysterieuze ingrediënten die enkel en alleen in Tsjaad groeien en geven niet het gehoopte effect. En niet iedereen is trouwens geholpen met the real deal. De hydraterende, diep conditionerende aspecten geven het beste resultaat bij dames met krullend haar.

Maar wie eerder fijne en sluike lokken heeft, kan er zeker ook mee experimenteren. Gebruik in dat geval niet te veel poeder, anders voelt de coupe snel heel zwaar aan. XXL-haar in een mum van tijd lijkt te mooi om waar te zijn en dat is het dan ook een beetje. Kappers zeggen dat het poeder geen haargroei stimuleert, maar door de intense voeding en hydratatie vooral voorkomt dat haarpunten splitsen. Dat wekt de illusie van een dikkere, vollere en gezondere haardos.