Timothy Dupont toont snelle benen in tweede etappe ronde van Griekenland

Timothy Dupont (Tarteletto - Isorex) heeft donderdag de tweede etappe in de ronde van Griekenland (2.1) op zijn naam geschreven. Voor de Oost-Vlaming is het zijn eerste profzege van het seizoen.

Het klimwerk in de tweede rit in lijn, goed voor 178 kilometer tussen Mycenae en Kalamata, zorgde onderweg voor veel aanvalspogingen. Drie koplopers werden in de finale echter teruggehaald door het peloton, waarna een sprint volgde voor de ritzege.

In die spurt haalde de 35-jarige Dupont het voor de Italiaan Enrico Zanoncello (Green Project-Bardiani CSF) en de Portugees Iuri Leitao (Caja Rural - Seguros RGA). Het is de eerste UCI-zege voor Dupont dit seizoen, waarin hij moest afzakken naar het continentale niveau, de ‘derde klasse’ van het wielrennen. Eerder dit seizoen werd hij vierde in de Nederlandse Arno Wallaard Memorial (UCI 1.2) en zesde in de Franse La Roue Tourangelle (UCI 1.1).

In het algemene klassement blijft de Nieuw-Zeelandse proloogwinnaar Aaron Gate (Bolton Equities Black Spoke) aan de leiding. De achttiende Ronde van Griekenland duurt nog tot en met zaterdag.