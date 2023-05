Eerbetoon aan overleden ‘Star Wars’-ster wordt overschaduwd door familieruzie

Fisher speelde Prinses Leia in de Star Wars-films. Vorige maand werd bekendgemaakt dat ze op donderdag 4 mei, ook bekend als Star Wars-dag, een ster zou krijgen. Haar broer Todd Fisher zei echter dat hij niet op de gastenlijst staat. “Het is hartverscheurend en schokkend voor mij dat ik bewust ben weggelaten om dit belangrijke evenement voor het nalatenschap van mijn zus Carrie bij te wonen”, zegt hij tegen TMZ.

Ook zus Tricia Leigh Fisher en halfzus Joely Fisher zijn niet uitgenodigd. Op Instagram deelt Joely een statement namens zichzelf en Tricia Leigh. “Vreemd genoeg zullen wij niet aanwezig zijn om onze zus, die wij liefhadden, te eren”, schrijft ze. “Om een of andere bizarre, misleidende reden heeft onze nicht ervoor gekozen om ons niet bij dit epische moment in de carrière van onze zus te betrekken. Dit is iets waarbij Carrie zeker haar zussen bij wilde hebben. Het feit dat haar enige broer en twee zussen bewust buiten zijn gesloten is erg schokkend.”

(Lees verder onder de Instagrampost)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Verdienen aan dood Fisher

Fishers dochter Billie Lourd heeft hierop gereageerd met een statement aan The Hollywood Reporter. “Het spijt me dat ik de behoefte voel om me publiekelijk te verdedigen tegen deze familieleden. Maar helaas moet ik in het openbaar reageren, omdat zij mij publiekelijk aanvielen”, zegt Lourd. “De waarheid is dat ik ze niet heb uitgenodigd voor de ceremonie. Ze weten waarom.”

De relatie zou dagen na de dood van Fisher in 2016 verpest zijn. “Haar broer en zus kozen toen om publiekelijk te rouwen en te verdienen aan de dood van mijn moeder door meerdere interviews te geven en boeken over de dood van mijn moeder en oma te verkopen voor veel geld”, zegt Lourd. “Ik kwam hier via de pers achter. Ze hebben nooit met mij overlegd of nagedacht over hoe dit invloed zou hebben op onze relatie. Ook al erken ik dat ze alle recht hebben om te doen wat ze willen, waren hun acties pijnlijk voor mij tijdens de moeilijkste periode in mijn leven. Ik koos en kies er nog steeds voor om op een andere manier om te gaan met haar verlies.”