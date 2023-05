Omzet Moderna neemt duik door dalende vraag naar coronavaccins

Het coronavaccin is tot nu toe het enige product van Moderna met een marktgoedkeuring. Ondanks de dalende vraag daarnaar, slaagde het bedrijf er toch in om een kleine winst te maken van 79 miljoen dollar, een fractie van de 3,7 miljard dollar aan kwartaalwinst van een jaar eerder. Experten hadden op een verlies gerekend.

Een groot deel van de omzet was het gevolg van vertraagde leveringen van vaccins die Moderna eigenlijk in 2022 zou verkopen. De rest van dit jaar verwacht de farmareus om nog zeker 5 miljard dollar omzet te kunnen halen met het vaccin.

In de toekomst wil Moderna zich meer op richten op vaccins tegen RSV, een virus dat een luchtwegeninfectie veroorzaakt en dat vooral heel jonge kinderen of ouderen treft. Bovendien is een middel tegen de griep in de maak. Die nieuwe producten zouden tegen 2027 jaarlijks 8 miljard tot 15 miljard dollar moeten opleveren.