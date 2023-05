Schaarsgeklede modellen in plaats van ballenjongens: Madrileens tennistoernooi wordt opnieuw beschuldigd van seksime

In plaats van de traditionele ballenjongens en – meisjes laat de Mutua Madrid Open deze week de wedstrijden begeleiden door glamourreuze modellen, die in spannende naveltruitjes en korte rokjes opdraven. In Me Too-tijden leidt die keuze onvermijdelijk tot beschuldigingen van seksisme.

Meestal is die taak weggelegd voor jonge tennissers (m/v), die op die manier hun idolen van dichtbij aan het werk kunnen zien. Madrid kiest evenwel voor jonge en vrouwelijke modellen, die in strakke zwarte topjes en minirokjes aan de kant van het terrein plaatsnemen. Niet voor het eerst haalt de Madrid Open zich met die keuze een portie controverse op de hals.

In 2004 had het evenement, toen nog onder leiding van de flamboyante zakenman Ion Tiriac, de traditionele ballenjongens (en – meisjes) opzijgeschoven ten voordele van mannequins die nog een stuk luchtiger gekleed waren dan deze generatie. Op Wimbledon ondergaan ballenjongens - en meisjes – meestal geplukt uit naburige scholen - een maandenlange training alvorens hun taak op te nemen, maar Tiriac engageerde destijds 80 modellen tussen 19 en 28 jaar om de spelers ballen en handdoeken aan te reiken.

Feministen

Andre Agassi lachte dat het soms moeilijk was om zich op het tennis te concentreren, terwijl Marat Safin erkende dat het tennis op die manier in de belangstelling kwam. “Goede of slechte publiciteit, het maakt niet uit”, aldus de Russische winnaar van 2004. Tiriac reageerde op de controverse door de daaropvolgende jaren mannelijke modellen te engageren voor de vrouwenmatchen, maar na 2007 schakelde het evenement weer over naar de traditionele aanpak. De druk van de Spaanse regering was daar niet vreemd aan. Politici en feministen betreurden dat vrouwen op die manier als pure versiering gebruikt werden.

Alhoewel de gevoeligheid voor seksisme de jongste jaren fors is toegenomen én het tennis zichzelf graag afficheert als de meest gendergelijke sport, bladerde Madrid voor deze editie toch weer doorheen de catalogi van modellenbureaus. Althans, tijdens de topaffiches op het hoofdterrein. Wanneer de plaatselijke vedette Carlos Alcaraz en andere grote namen in het Caja Magica Stadion spelen, kiest de organisatie voor een volledig vrouwelijke crew; in de buitenbanen staan gewone jongens en meisjes nog steeds paraat.