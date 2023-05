Zes maanden na overlijden Nicole belandt Hugo op spoed na val op dezelfde trap

Exact zes maanden na de dodelijke val van de trap van Nicole Josy, belandt haar man Hugo Sigal op de spoeddienst nadat hij over dezelfde trede struikelde.

Hij meldt het nieuws op sociale media, met een foto van zijn geliefde vrouw en een foto van zichzelf waarop een gespalkte duim zichtbaar is.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Vandaag, exact zes maanden nadat je onaangekondigd en onverwacht uit mijn leven verdween, zit ik plots op spoed, omdat ook ik me vanochtend op diezelfde onderste trede van onze trap heb mistrapt”, schrijft hij bij de beelden. “Ik beschouw het als een teken, een duwtje in de rug. Een bevestiging dat jij hier voor altijd bij me bent.”

Begin november overleed ‘zijn’ Nicole op haar 76ste. Ze leed al even aan de ziekte van Alzheimer, maar het was de val van de trap die haar het leven kostte. Daarbij kwam ze op haar hoofd terecht.