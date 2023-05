300 grootouders op bezoek bij kleinkinderen in ’t Bieske voor sprookjeswandeling

Lanaken

Woensdag genoten bijna 300 grootouders samen met hun kleinkinderen van een sprookjeswandeling in en rond basisschool ’t Bieske in Gellik. “Na de trieste coronajaren kunnen we eindelijk weer onze deuren openzetten”, zegt directrice Petra Kuijpers. “Dat doet ons allemaal, en in de eerste plaats onze kinderen, heel veel plezier.”

Grootouders en kleinkinderen, waarvan de meesten als sprookjesfiguur verkleed waren, kregen een mooie sprookjeswandeling met verschillende opdrachten voorgeschoteld. Bij elk goed antwoord kregen de kleintjes een stickertje op hun speciaal voor die dag ontworpen prinsen- of prinsessenkroontje.

“Iedereen was tevreden en glunderde en daarmee is deze dag beslist geslaagd”, lacht een tevreden directrice. Na de trip mochten de grootouders een bezoekje brengen aan de klassen waar ze van hun kapoen een verrassend geschenkje kregen, terwijl ze eerder al hadden kunnen genieten van een lekker drankje en hapje. (eva)