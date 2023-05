Zeven mannen riskeren celstraf nadat feest eindigde met drugsdode: “Ik wou dat ik papa nog eens kon zien”

Zes mannen uit Lanaken en een Nederlander moeten vrezen voor celstraffen tussen 1 jaar en 52 maanden voor het leveren van xtc met de dood tot gevolg en schuldig verzuim. Tijdens hun nieuwjaarsfeest in 2022 liet René C. (39) het leven nadat hij een dodelijke pil genomen had. “Niemand belde de hulpdiensten. Ze lieten hem aan zijn lot over terwijl hij lag te spartelen.”

Wat begon als een gezellige avond onder vrienden, waarbij kroketten gegeten werden en drank rijkelijk vloeide, eindigde voor René C. met de dood. De vader van drie minderjarige kinderen kreeg eerder die avond een berichtje van een 35-jarige vriend die vertelde dat er ‘snoepjes gegeten’ konden worden in de woning in Lanaken. Die nacht werden er nog vijf extra xtc-pillen besteld en geleverd, waaronder de dodelijke pil die het slachtoffer zou innemen. Voor het dealen van die drugs staan vier mannen terecht. Het gaat om de 35-jarige vriend, een tussenpersoon, een Nederlandse dealer en de chauffeur die de drugs ophaalde.

Doodstrijd gefilmd

Iets na middernacht kwam ook René toe bij de woning in Lanaken om samen te feesten met zijn kameraden, onder wie de dertiger en de tussenpersoon die de pillen bestelde, de eigenaar van de woning, diens zoon en een vriend des huizes. Nietsvermoedend nam hij een van de pillen in maar enkele uren later liep het helemaal mis toen de man heftiger op de drugs reageerde dan verwacht.

“Hij rolde over de grond als een hond, hij spartelde in de zetel en hij ging snurkend op de grond liggen. Dat gaat over effecten van xtc die niet wenselijk zijn. In plaats van te helpen, werden er lachend filmpjes van hem gemaakt. Die laatste momenten waren niet mooi. Je ziet de doodstrijd die het slachtoffer voerde. Niemand van de aanwezigen heeft de hulpdiensten gebeld of de reanimatie ingezet. Ze hebben twee uur lang afgewacht. Het enige wat ze deden, was verhalen afspreken, gsm’s wissen en drugs wegmaken. Hun eigen hachje redden was belangrijker dan het leven van hun vriend”, aldus de Tongerse aanklager.

‘Papa nog een keertje zien’

Volgens de aanklager werd er pas twee uur later hulp gezocht. De 70-jarige invalide bewoner van het huis belde zijn thuisverpleegster, die aangaf dat de zeventiger de ambulance moest bellen toen hij zei dat het slachtoffer niet meer ademde. Waarom hij dat niet deed? Daar wist de man zelfs voor de rechter geen antwoord op te geven. De verpleegster kwam uiteindelijk samen met een collega ter plaatse en probeerde tevergeefs de reanimatie te starten. “En zelfs toen kwam niemand helpen”, zo sprak de raadsman van de achtergebleven familieleden van het slachtoffer. “Ze zaten tv te kijken naast het lijk en ze gingen een sigaret roken. Alle hulp kwam te laat.”

Ook de ouders van het slachtoffer namen het woord in de Tongerse rechtbank. “Ik heb maar een zoon en die hebben ze me nu afgepakt. Ik ben helemaal verscheurd vanbinnen. Dat ze niet eens sorry zeggen, kan er bij mij niet in”, klonk het in tranen bij de moeder van het slachtoffer.

“Ik ben mijn papa en tegelijk mijn beste vriend verloren”, klonk het in een van de brieven van de minderjarige kinderen van het slachtoffer. — © TP

De ex-vriendin van de man las brieven voor in naam van hun kinderen. “Ik ben mijn papa en tegelijk mijn beste vriend verloren. We deden altijd alles samen: tv kijken, gamen, voetballen en lachen. Dit zal ik nooit meer met hem kunnen doen. Ik wou dat ik papa nog een keertje kon zien. Ik dacht dat hij alleen maar vrienden had, maar dat is blijkbaar niet zo.” Per kind wordt een morele schadevergoeding van 25.000 euro geëist. De aanklager vraagt celstraffen tussen een jaar en 52 maanden. Sommige verdachten, waaronder ook een achtste beklaagde, stonden buiten deze feiten ook terecht voor het eerder dealen van drugs waarvoor ze bijkomende straffen riskeren.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Het was vooral de 35-jarige man die de drugs bestelde, die hard werd aangepakt. “Hij is de spilfiguur. Hij heeft de drugs geregeld en René aangezet om de pil te pakken”, klonk het bij de advocaat van de burgerlijke partij. Meester Tom Van Overbeke, de advocaat van de dertiger, ontkent dat: “Het slachtoffer heeft zelf een pil uit zijn hand genomen en doorgeslikt met een drankje. Mijn cliënt wilde de drugs eerst controleren, maar hij werd in snelheid gepakt. Hij kon op dat moment niets doen.” Van Overbeke vraagt bovendien, indien de feiten bewezen zijn, om de aansprakelijkheid en de schadevergoedingen te verdelen. “Het staat vast dat het slachtoffer ook een fout heeft gemaakt. Elk normaal persoon weet dat er risico’s zijn aan het nemen van drugs. Er is, hoe je het draait of keert, een eigen verantwoordelijkheid”, klonk het.

Ook de andere verdachten die terechtstaan voor schuldig verzuim, vragen de vrijspraak. De zeventiger en zijn zoon beweren dat ze sliepen toen alles uit de hand liep. Verder wijzen de raadslieden ook naar het toxicologisch onderzoek waaruit bleek dat er nog andere stoffen, waaronder cannabis en cocaïne, in het bloed van het slachtoffer gevonden werden.

De Nederlandse dealer, die enkel moet verschijnen voor het leveren van de dodelijke drugs, riskeert een straf van vier jaar. Ook zijn advocaat, Joke Feytons, vraagt de vrijspraak. “Hij heeft geen drugs geleverd. Ze zoeken een zondebok en willen mijn cliënt kloten”, klonk het.

Vonnis volgt 1 juni.