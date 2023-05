Is het wijnjaar echt zo belangrijk? Onze wijnkenner test 4 bordeauxwijnen om te bewaren, elk van een ander jaar

Hoezo? Is het wijnjaar dan zo belangrijk? Ja en neen. In mindere mate voor instant drinkwijnen die u binnen het jaar soldaat maakt. Maar wie van plan is zijn flesjes enkele jaren in de kelder weg te leggen heeft toch maar beter oog voor het oogstjaar. Want het ene jaar is lang niet het andere. Dat bleek ook uit onze test. Vier keer bordeauxwijn uit de betere middenklasse, vier keer uit een ander jaar maar ook vier keer anders.