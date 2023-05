Met bijl en mes dringen drugsverslaafden woning binnen in Heusden-Zolder

In hun jacht op pillen en geld zijn twee Zonhovenaren van 21 en 40 jaar binnengedrongen in een woning in Heusden-Zolder. Het duo sloeg op klaarlichte dag onder meer een ruit in en trapte een deur aan diggelen. De bewoners waren thuis en konden de politie verwittigen.

De feiten speelden zich af op 19 november 2022 in de Brugstraat in Heusden-Zolder. Op aangeven van een 22-jarige uit Heusden-Zolder zakten de twee verdachten op de scooter af naar de woning. Gewapend met een mes en een bijl drongen ze het huis binnen. “Ik had geldproblemen en er zou 15.000 euro te vinden zijn”, claimde de jongste Zonhovenaar. Een van de betichten vroeg aan de bewoners om pillen. “Toen het duo binnen geraakte, sloten de twee bewoners zich op in de slaapkamer en konden ze de politie verwittigen”, aldus de procureur. Met een bijl probeerde een van de Zonhovenaren tevergeefs de slaapkamerdeur in te kloppen.

Drugsprobleem

De politie trof bij aankomst een grote ravage aan. Ze wisten een dader te klissen. Niet veel later hadden de agenten ook nummer twee te pakken. Het duo gaf de feiten toe en verwees naar de jongeman uit Heusden-Zolder als opdrachtgever. Hij vroeg voor zijn tip tien procent van de buit. In de gsm van de jongste Zonhovenaar waren ook verontrustende berichten richting de opdrachtgever te vinden. Zo was hij bereid om mensen ‘koud te leggen als hij maar met geld kon weggaan’.

De twee Zonhovenaren sukkelen met een drugsprobleem. Voor de oudste, die op de ziekenkas staat en al eerder meerdere veroordelingen voor drugs en diefstal opliep, is drie jaar cel gevorderd. Voor de twintiger met een iets gunstiger strafblad is 30 maanden cel geëist, net zoals voor de opdrachtgever uit Heusden-Zolder. De verdediging opperde voor de uitvoerders, die tegen de uitspraak van het vonnis al zes maanden in de cel zitten, een straf met uitstel gekoppeld aan voorwaarden. Eenzelfde straf vroeg de raadsman van de opdrachtgever. Er werd ook fijntjes op gewezen dat de slachtoffers zich in het drugsmilieu bevonden.

Vonnis op 25 mei.