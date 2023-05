Toeterprotest mist effect: snelheidsverlaging op viaduct Gentbrugge blijft van kracht

De snelheidsverlaging van 90 naar 70 kilometer per uur voor vrachtwagens die op het viaduct van Gentbrugge rijden, blijft behouden. Dat laat Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) weten. Met nachtelijk getoeter hadden de truckers protest gevoerd. Er komt wel nog overleg met de sector.

Omdat de renovatie van het viaduct van Gentbrugge de geluidshinder - het bekende kaduk kaduk lawaai - niet oploste, besliste de minister van Mobiliteit Lydia Peeters eind vorig jaar dat vrachtwagens nog maar 70 kilometer per uur mochten rijden in plaats van 90. Verschillende vrachtwagenchauffeurs zagen dat niet zitten en lieten hun ongenoegen horen door ’s nachts toeterend over het viaduct te rijden. Dat hield sommige omwonenden uit hun slaap.

Het effect van de snelheidsbeperking is ondertussen onderzocht en de resultaten zijn positief, laat minister Peeters weten: “De hardste geluiden die vaak veroorzaakt worden door het rijden over de brugvoegen nemen af met 1 tot 2 decibel ten opzichte van de situatie na de renovatie, maar voor de snelheidsverlaging. Het zijn die piekgeluiden die mensen vaak verstoren.”

Eerder was al duidelijk dat de verlaagde snelheid een positief effect had op de verkeersveiligheid en de impact op de doorstroming van het verkeer verwaarloosbaar was. “Omdat de geluidsmetingen een extra positief effect aantonen, blijft de snelheidsverlaging behouden”, zegt minister Peeters. “Tegelijk blijft er een continu overleg met de transportsector om andere bezorgdheden die aan de basis lagen van het protest van sommige truckers aan te pakken.”