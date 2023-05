Dakbrand in Grotestraat in Wijer

Nieuwerkerken

De brandweer van Sint-Truiden rukte donderdagmiddag uit voor een brand in Wijer. Tegenover café De Zwarte Stijlen had een dak vuur gevat. De brand zou ontstaan zijn toen een dakwerker bezig was met het leggen van nieuwe roofing. De brandweer kwam met enkele wagens ter plaatse, maar de brand en de schade vielen op het eerste gezicht goed mee. LE