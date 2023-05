Portugees Joni Brandão voor vijf jaar geschorst in dopingzaak die heel het systeem van het behekste W52-Porto ontmantelde

In totaal staan 26 mensen terecht voor hun aandeel in wat de grootschalige Portugese dopingzaak ‘Prova Limpa’. João Rodrigues (28) kreeg eerder zeven jaar. In 2021 won hij nog de Ronde van de Algarve en vier jaar geleden de Ronde van Portugal. Renners als Ricardo Mestre, Daniel Mestre, José Neves, Samuel José Caldeira, Ricardo Vilela en Rui Vinhas vingen in oktober al een schorsing van drie jaar.

Sinds 2020 gebruikte de continentale ploeg een dopingplan. Groeihormoon, testosteron en bloedtransfusies zouden volgens de Portugese media schering en inslag zijn geweest. Volgens de ingekeken documenten van het gerecht werden de renners haarfijn uitgelegd hoe ze de antidopingcontrole konden omzeilen en hoe ze het best dopingproducten innamen.

W52-Porto, dat de afgelopen jaren vooral in eigen land ‘vloog’, vroeg voor dit seizoen geen nieuwe licentie aan. Nu is het nog wachten op de strafmaat voor de renner Amaro Antunes, Jorge Magalhães, mecanicien Nelson Rocha en vooral de ploegleiders Nuno Ribeiro en José Rodrigues. Amaro Antunes (32), in 2020 nog eindwinnaar van de Ronde van Portugal, hing voor alle zekerheid al zijn fiets aan de haak. (hc)