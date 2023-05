Tweede helse tocht op rij: waarom Dimitri Van den Bergh nauwelijks zal slapen voor zijn match op Blaklader Darts Open in Wieze

Dimitri Van den Bergh zal vrijdagavond de Oktoberhalle in Wieze ongetwijfeld in vuur en vlam zetten tijdens zijn walk-on. Maar 24 uur daarvoor zat hij nog in Manchester.

Het zijn drukke tijden voor ‘The DreamMaker’. Elke donderdagavond speelt hij een Premier League-manche. Deze week vond die plaats in de AO Arena in Manchester. Vrijdagavond moet de Belgische nummer 10 van de wereld aan de bak in de eerste ronde van de Blaklader Darts Open, het enige toptoernooi in België.

Gelukkig voor Van den Bergh staat zijn wedstrijd tegen veteraan Ian White gepland als de laatste van de avondsessie. Hij moet dus pas rond 22u30-22u40 aan de bak normalerwijze. Dat geldt ook voor Premier League-darter Chris Dobey, die één match eerder aan de bak moet.

Hetzelfde strakke programma deed zich vorige week voor. Toen speelde Van den Bergh donderdagavond in Leeds en 24 uur later in Leeuwarden.

“Hoe mijn ochtend was? Ja… Om 4u30 Engelse tijd ging mijn wekker af voor mijn vlucht vanuit Manchester. Ik heb onderweg en hier zo veel mogelijk geslapen en gerust. Gelukkig voelde ik me fit genoeg”, zei Van den Bergh toen na afloop van zijn eerste wedstrijd. Qua prestaties zat het toen wel goed voor de Antwerpenaar. Van den Bergh gooide twee keer dik boven de 100 gemiddeld, tegen Raymond van Barneveld en Ryan Searle.

In het begin van het seizoen was er minder een probleem, omdat Van den Bergh een van de zestien reekshoofden was en dus pas in de tweede ronde op zaterdag moest starten. Sinds kort viel hij buiten de top zestien en dus, als hij zich plaatst, moet hij op vrijdag aan de bak. Idem voor Dobey.

“We houden er zo veel mogelijk rekening mee”, klinkt het bij de PDC, de dartsfederatie. “Dimitri en Chris hebben dit jaar alle of toch bijna alle European Tour-manches gespeeld, dus we bekijken steeds hoe we hen voldoende tijd kunnen geven om te reizen en zich voor te bereiden.”

Toch rijst de vraag opnieuw of dit allemaal wel houdbaar is op de lange termijn. “Het blijft wel heel druk, ik ben bijna niet thuis. En als je dan thuis bent, is het maar voor even. Ik mis mijn gezin dus wel, maar ik moet erdoor”, zei Van den Bergh er onlangs zelf over.

Van den Bergh zal je echter nooit horen klagen. Integendeel: hij is dolblij met elke kans die hij krijgt om het darts te vertegenwoordigen in de wereld. Zo zal hij begin juni naar New York reizen voor de US Darts Masters, een manche van de World Series waarin hij vorig seizoen twee toernooien won. Ook onder anderen Michael Smith, Peter Wright en Michael van Gerwen doen mee.

“Het is heel druk, zeker voor de toppers die overal bij zijn”, stelde Kim Huybrechts over het onderwerp. “Het is crimineel zot eigenlijk en dan vooral het reizen hé. Je reist van de ene naar de andere plek op vrij korte tijd. De ene dag kan je in Schotland aan het gooien zijn, de volgende avond in Berlijn en twee dagen later in Amsterdam. Wij zien meer vliegtuigen en taxi’s dan dartszalen. Dat is het zware aan de job en is ook niet zo leuk. Je bent al snel een halve dag kwijt daaraan. Als ik die allemaal zou optellen, dan ben ik wel een stukje kwijt aan mijn leven.”