Hun idool stopt, dus doet supportersclub van Greg Van Avermaet dat ook: “De koers zal nooit meer hetzelfde zijn”

Greg Van Avermaet telt 37 lentes en hij vindt het hoog tijd om zijn koersfiets aan de haak te hangen, na een rijkgevulde carrière met heel veel hoogtepunten. In zijn woonplaats Grembergen heeft hij ook een supporterslokaal. Voorzitter van de club die hem steunt, is Tania De Mey (54). Zij begrijpt de beslissing van de renner.

LEES OOK. “Vroeger dacht ik dat ik meer kon dan een ander, dat gevoel is weg”: Greg Van Avermaet over waarom hij stopt als coureur

“Ik wist het al iets meer dan een week”, zegt ze. “En ik had eigenlijk al langer een vermoeden. Toen ik het beeld zag na de jongste editie van Parijs-Roubaix, met zijn dochter Fleur rond zijn nek, wist ik dat het vrij zwaar was geweest. Het is spijtig dat ons idool stopt, de koers zal niet meer hetzelfde zijn, maar we leggen er ons bij neer. We hebben met Greg altijd een goede verstandhouding gehad.” (Lees verder onder de foto)

Van Avermaet werd uiteraard ook uitgebreid in de bloemetjes gezet na zijn Olympische overwinning in Rio in 2016. — © if

De supportersclub bestaat 15 jaar. “Stoppen op een hoogtepunt, in een jubileumjaar, het is mooi”, vindt Tania. “We startten in 2008, nadat Greg al een jaar prof was. Ik ging met mijn haar bij zijn moeder die kapster is, en ze kregen nadat hij Belgisch kampioen werd bij de beloften al heel wat post binnen. Ze zochten iemand om die te verwerken. Ik organiseerde toen al wat feestjes en wilde het wel doen, maar niet alleen.”

Vroeger terug uit verlof

“Marc Van Avermaet - de neef van Greg - sprong mee op de kar, net als mijn zus en nog enkele anderen, waardoor we al snel een bestuur van zeven man hadden. We organiseerden een busreis, een nieuwjaarsreceptie en hadden lidkaarten voor de fans van Greg. Op het eerste supportersfeest was er 200 man, in 2017 waren er dat 750. Hij bleef dan drie uur lang aanwezig, om met iedereen een babbeltje te slaan. Hij kent ook veel supporters bij naam.” (Lees verder onder de foto)

In De Sloef werden de overwinningen van de renner altijd stevig gevierd. — © svov

Tania werd supporter nummer 1, maar ook een beetje de assistente van Greg. “Er kwamen in de loop der jaren heel veel vragen binnen voor bezoekjes, gehandtekende foto’s en zo verder. Ik heb alle mails en brieven beantwoord. Nadat hij zijn gouden medaille won op de Olympische Spelen in Rio, in 2016, ben ik zelfs een week vroeger uit verlof gekomen, want ik had 400 mails om te beantwoorden.”

“Een maatje”

“Greg is niet alleen een toprenner, hij is ook een topmens”, zo gaat een enthousiaste De Mey verder. “Een maatje eigenlijk. Ik kan hem vragen wat ik wil. Dankzij hem hebben we geweldige momenten mogen beleven. Al die gele truien in de Tour de France die we vierden in het toenmalige supporterscafé De Sloef, koersen als Gent-Wevelgem en E3 Harelbeke die hij won en waar we bij waren. Hij is een deel van ons leven geworden.”

“Ik blijf het wielrennen nog volgen, al zal het na dit seizoen wat meer vanop een afstand zijn. De Facebookpagina van Greg zal ik blijven onderhouden, als eerbetoon, maar ook voor het geval hij in het wielrennen blijft als ploegleider of zo.”