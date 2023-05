Martijn (28) verloor 1,5 jaar geleden zijn been, nu staat hij aan de start van Genk Loopt

Woensdag 22 december 2021: Martijn is samen met zijn broer Bert aan het werk in Kortessem. “We waren een tuin aan het klaarmaken voor grasmatten”, vertelt de 28-jarige Diepenbekenaar. “Terwijl ik stenen aan het oprapen was, bediende Bert de frees op een kleine tractor. Op een zeker moment ben ik gestruikeld. Voordat ik het besefte, zat mijn rechtervoet in de frees en trokken de messen mijn been verder in de machine. De pijn was verschrikkelijk. Ik wist toen eigenlijk meteen dat ik mijn onderbeen kwijt was.”

Martijns ‘diagnose’ werd dan ook bevestigd in het Universitair Ziekenhuis Leuven. Zijn rechterbeen werd 20 tot 30 cm onder de knie afgezet. Meteen na de amputatie reageerde hij al opvallend positief in onze krant. “Ik kan hier zitten wenen, maar dat helpt me niet vooruit. Ik kan er maar beter het beste van maken”, klonk het toen.

Martijn meteen na de operatie, met vrouw en kindje. — © rr

Na twee weken Leuven werd Martijn naar de ZOL-campus Sint-Barbara in Lanaken gestuurd voor een loodzware revalidatie. Maar pech bleef de jongeman achtervolgen: “Ik ben maar liefst twee keer gevallen, recht op mijn stomp, waarbij die telkens zwaar beschadigd werd. Zo belandde ik twee keer wekenlang terug in Leuven.”

Het is al juni 2022 als de stomp van Martijn voldoende is genezen voor een prothese. “Dat was natuurlijk wennen, in het begin wankel je voortdurend”, lacht Martijn. “Ik ging drie keer per week naar Lanaken voor de revalidatie en de aanpassing aan de prothese. Op de revalidatie-afdeling zijn ze heel fel met ons bezig. Het is vooral dankzij kinesist An dat ik zover ben geraakt.”

Martijn en kinesist An Evers. — © Boumediene Belbachir

Dipje

Kinesist An, dat is An Evers van het revalidatiecentrum van het ZOL in Lanaken. Zij stond de Diepenbekenaar van in het begin bij. “Martijn heeft vooral veel aan zichzelf te danken”, zegt An. “Hij kwam hier binnen met een ongelooflijk positieve ingesteldheid. Dat is een van de redenen dat hij zover geraakt is. Van in het begin is Martijn ervoor gegaan. En hij blijft gaan. Tegenslag? Dat gaan we oplossen, zegt hij dan. Het is geweldig om zo’n patiënten te mogen behandelen.” Martijn: “Ik had wel even een dipje, die tweede keer dat ik op mijn stomp was gevallen. Toen zag ik het niet zitten om heel dat hersteltraject opnieuw te doorlopen.”

“Dat was begrijpelijk, maar het is hem toch gelukt”, zegt An. “Martijn is niet alleen optimistisch, hij weet wat hij kan en wat hij niet kan, een gezonde realist. Wij zullen als kinesist niet zeggen dat ze iets nooit meer kunnen doen. Het is aan de patiënten zelf om dat te ontdekken.”

“Natuurlijk wil ik zoals iedereen normaal kunnen lopen”, vertelt Martijn. “Als het moet kan ik wel lopen, maar dat ziet er niet uit en het voelt niet goed aan. Nu ben ik vooral op mijn werk gefocust. Ik ben werfleider in de bouw, dat wil ik goed doen. Daarom heb ik ook naar het rijgeschiktheidscentrum gebeld en gezegd: ik wil geen aangepaste wagen, ik wil met een geschakelde auto rijden. Als ge laat zien dat ge dat kunt, maken we een uitzondering, was het antwoord. En dat is me gelukt.”

© Boumediene Belbachir

Genk Loopt

Martijns revalidatie is nu ten einde. Zondag 7 mei zet hij de kroon op het werk tijdens Genk Loopt, waar hij de 5 km zal wandelen. “Samen met een paar andere geamputeerden. Die 5 km, dat moet lukken, al zal ik wel vermoeid zijn en mijn been even moeten uitdoen”, lacht hij. “Dat geamputeerden 5 km kunnen wandelen, is niet ongewoon”, zegt kinesiste An. “Maar dat ze het al na één jaar kunnen zoals Martijn, dat is wel uitzonderlijk.”

Martijn gaat nu geregeld fitnessen om op krachten te blijven, maar hij heeft nog één sportieve droom. “Skiën, dat zou ik echt nog eens graag willen doen. Daar ga ik wel nog een jaartje mee wachten, tot ik sterk genoeg ben. Maar het zal me ook lukken. Op één ski, een zitski of zelfs op twee skilatten, ik zal zien wat dan het beste bij mij past. Sommige dingen zullen niet meer gaan zoals vroeger, maar ik ga toch zo veel mogelijk proberen”, besluit Martijn.

Zondag 7 mei zullen weer duizenden mensen door het centrum van Genk lopen tijdens Genk Loopt, een evenement van het ZOL in samenwerking met de stad.