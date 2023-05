Organisatie populaire Blaklader Darts Open in Wieze aast op meer toptoernooien: “Waarom geen World Cup in België?”

“We hebben geluk gehad met het goeie weer om alles op te bouwen, maar dit jaar is alles nog wat vlotter verlopen qua voorbereiding. De drie partijen - Golazo, PDC en Oktoberhalle - kennen elkaar intussen en dan loopt het allemaal wat makkelijker. We hebben veel overgenomen van vorig jaar. De PDC gaat wat wijzigen aan de show, dus het wordt allemaal wat strakker.”

De tickets voor de tweede editie van de Blaklader Darts Open vlogen vorig jaar al de deur uit. “We hebben toen tien dagen na de eerste editie al een deel gelanceerd, omdat het toernooi nog vers in het geheugen zet en we die positieve ervaring wilden overdragen. De verkoop ontplofte opnieuw want op twee dagen was alles weg. We kunnen opnieuw tegen de 17.000 dartsfans verwachten in Wieze wan vijf van de zes sessies zijn uitverkocht.”

Een manche van de European Tour is leuk, maar komt er nog meer topdarts naar ons land? “De gesprekken met de PDC lopen, we zijn daarmee bezig. We willen darts naar een hoger niveau brengen, dus we blijven actief vragen stellen over de World Series (een reeks invitatietoernooien met acht toppers en acht lokale darters, red.), de Premier League… En waarom eens niet een World Cup of Darts (het enige landentoernooi op de kalender, red.)? De deur bij ons staat open, maar de PDC moet wel willen. De boodschap die we krijgen is: nu nog niet. Het nadeel is ook dat er bestaande overeenkomsten nog lopen, daar kan je niet zomaar tussen fietsen.”

© BELGA

Dezelfde boodschap hoorden we onlangs bij Matthew Porter, de grote baas bij de PDC (Professional Darts Corporation). “Als we een nieuwe markt aansnijden, draait het vooral om de juiste timing”, klonk het tijdens de Premier League-avond in Rotterdam. “Het komt er echt op aan om de juiste keuze op het juiste moment te maken. We hebben in het verleden al eens het Europees kampioenschap laten doorgaan in België en dat was… oké. Daar was toen niet meteen de beste locatie voor beschikbaar in die periode. Nu is er de European Tour en die is zeer succesvol. We zijn ons ook bewust van de ‘dartsboom’ in België, vooral dankzij de successen van Dimitri Van den Bergh en de tv-aandacht die er is gekomen. Ik sluit dus niet uit dat er een Belgische Premier League-avond aankomt, maar zeker nog niet volgend jaar.”

In de wandelgangen hoorden we ook dat de bal in het kamp van VTM ligt. Er werd dit jaar enigszins verrassend een nieuwe World Series-manche aangekondigd in Polen. Met dank aan tv-zender Viaplay, dat ook belangrijk was voor de Premier League-avond in Rotterdam. “Als VTM naar ons komt en de vraag stelt. Het gaat ze geld kosten maar dan nog”, klinkt het.