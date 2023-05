Rusland beschuldigt VS ervan achter droneaanval op Kremlin te zitten: “Zij kiezen de doelwitten, Oekraïne voert uit”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei woensdag dat zijn land niets te maken heeft met de aanval. De Russische verklaringen komen er nu “de Russen niet aan het winnen zijn”, vermoedt Zelenski. “Hij (Poetin, red.) kan zijn samenleving niet langer motiveren en probeert zo zijn soldaten aan te sporen om tegen Kiev te blijven vechten.”

De ontkenning van Oekraïne, en later ook van de VS, is volgens Peskov “compleet belachelijk”. Bewijzen voor de betrokkenheid van Oekraïne of de Verenigde Staten gaf hij echter niet, behalve dat gegevens van de Russische inlichtingendiensten wijzen op de betrokkenheid van Oekraïne. Er loopt een onderzoek, maar Peskov kon niet zeggen wanneer dat rond zal zijn.

De veiligheidsmaatregelen in het Kremlin worden intussen verder opgevoerd, zei Peskov nog. De Russische president Vladimir Poetin werkt donderdag vanuit het Kremlin. De president reageerde “zoals altijd kalm en beheerst, en bleef helder in zijn beoordelingen en bevelen. In dat opzicht is er niets nieuws gebeurd.”

Rusland overweegt “een grote variëteit” aan maatregelen om op de aanval te antwoorden. Welke maatregelen dat zijn, verduidelijkte Peskov niet. De Russische stokebrand, en oud-president en oud-premier, Dmitri Medvedev greep de berichten woensdag aan om op te roepen tot een “eliminatie van Zelenski en zijn kliek”.

De persdienst van het Kremlin had eerder bekendgemaakt dat het Kremlin in de nacht van dinsdag op woensdag het doelwit was van een aanval met twee drones en wees met beschuldigende vinger naar het regime in Kiev. De drones konden worden neergehaald en er was geen sprake van schade of gewonden, maar de Russische autoriteiten bestempelden het incident niettemin als een aanslag op het leven van president Poetin en waarschuwden voor tegenmaatregelen.