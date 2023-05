Bommenwerper uit Wereldoorlog II vliegt uitzonderlijk boven Limburg voor herdenking bevrijding

Donderdagmiddag vloog een Avro Lancaster van de Royal Air Force over Aeroclub Sanicole, in het kader van de verjaardag van de Bevrijding van WO II. De Avro Lancaster maakt deel uit van de Battle of Britain Memorial Flight van de Royal Air Force.

De Avro Lancaster is een zware viermotorige bommenwerper die van groot belang was bij de bevrijding van WO II. Het is in de context van de bevrijding van de regio dat de Avro Lancaster naar Aeroclub Sanicole komt. Tegelijk sluit de passage van de Avro Lancaster perfect aan bij de opening van het Liberation Garden Museum in Leopoldsburg.

Van de Avro Lancaster werden er ruim 7.300 exemplaren gebouwd. Vandaag zijn er nog twee vliegwaardige exemplaren in de wereld: een in Canada en een in Groot-Brittannië. De Avro Lancaster is slechts uitzonderlijk te bewonderen op het Europese vaste land.