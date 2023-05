Milan-fans richten zich tijdens wedstrijd vijf minuten lang tot Charles De Ketelaere: “Geef ons een doelpunt”

Het Cremonese van Cyriel Dessers wist woensdagavond ei zo na te stunten in het San Siro. AC Milan maakte pas diep in de extra tijd de gelijkmaker via Junior Messias. Hij was een kwartier voor tijd de onfortuinlijke Alexis Saelemaekers komen vervangen.

Saelemaekers zag namelijk in de eerste helft een doelpunt afgekeurd worden door de VAR wegens wel erg nipt buitenspel. Dat zagen ook Aster Vranckx, Divock Origi én Charles De Ketelaere, die eveneens van bij het begin mochten opdraven. Maar het werd een Duivels optreden om snel te vergeten. Na de afgekeurde goal van Saelemaekers verzuimden ook Origi en De Ketelaere om de score te openen. Vooral ‘CDK’ mag zich door het hoofd slaan dat hij de doelman niet volledig wist te omspelen.

Een fase waar de thuisfans maar niet over uitgepraat raken. Journalist Francesco Pietrella was namens La Gazzetta dello Sport aanwezig in Milaan en deelde de boodschap van de Milan-fans aan het adres van De Ketelaere.

“Het was een zoveelste teleurstellende prestatie van Charles De Ketelaere. De Milanese Curva heeft De Ketelaere gedurende vijf minuten toegeroepen met (persoonlijke) boodschappen aan hem gericht. Onder meer dat ‘hij eens een goal moet maken’. Gezien het prijskaartje van 30 miljoen euro afgelopen zomer verwacht men van deze aankoop meer in Milaan. Trainer Stefano Pioli heeft al meermaals aangegeven dat De Ketelaere in de toekomst één van de belangrijkste spelers zal zijn rond wie Milan zal draaien. Maar de fans willen steeds meer dat hij het eindelijk eens laat zien”, deed Pietrella zijn relaas vanuit het stadion.

