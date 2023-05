DE GROTE TEST. Barista Joke De Coninck proeft amandeldrank zonder suiker: de duurste scoort het slechtst

Van de tien ongezoete amandeldranken die ze testte, vond barista Joke De Coninck (40) maar één merk lekkerder warm dan koud. En geen enkel merk smaakte écht goed in koffie. Koud was de drank dan weer wel een succes. Conclusie: “Kies amandeldrink om mee te koken, voor bij je ontbijtgranen of als verfrissende dorstlesser. Maar als vervanger voor melk in koffie grijp je best naar haver”, aldus Joke.