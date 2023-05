“Ik zou me schamen”: Heidi Klum moet ingrijpen nadat lingeriecampagne met haar dochter veel negatieve reacties krijgt

Het Duits-Amerikaanse topmodel (49) deelde dinsdag op Instagram foto’s van een reclamecampagne voor het Italiaanse lingeriemerk Intimissimi, waarvoor Klum samen met haar 18-jarige dochter Leni poseerde. “Als jullie mij en Leni op reclameborden zien doorheen heel Duitsland: tag ons, en we zullen onze favorieten delen”, schreef Klum erbij.

Het bericht van Klum werd echter vooral het mikpunt van negatieve reacties. “Ik zou niet trots zijn om op deze manier te pronken met mijn dochter. Ik zou me schamen”, schrijft bijvoorbeeld iemand. “Het is vreemd om moeder en dochter in ondergoed te zien”, klinkt het bij een ander.

Het is niet de eerste keer dat een reclamecampagne van moeder en dochter Klum kritiek uitlokt. Vorig jaar poseerden de twee al eens voor een soortgelijke campagne van hetzelfde lingeriemerk. Toen reageerde Leni Klum schouderophalend op de kritiek: “Ik ben er over het algemeen tevreden mee”, klonk het. “Ik had een leuke dag met mijn moeder. De foto’s zijn geweldig, en we hebben ons geamuseerd. Ik kijk eerlijk gezegd niet naar de commentaar op sociale media.”