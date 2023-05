Oekraïense president Zelenski roept op tot oprichting van speciaal tribunaal voor Russische “agressie”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft opgeroepen om een speciaal tribunaal op te richten voor het misdrijf “agressie”. Dat deed bij donderdag in een toespraak in het World Forum in Den Haag, waar het Internationaal Strafhof zetelt.

“Natuurlijk hadden we allemaal liever een andere Vladimir in Den Haag gezien”, verklaarde Zelenski. Hij verwees daarmee naar de Russische president Poetin. Zelenski’s voornaam Volodimir is de Oekraïense schrijfwijze van Vladimir.

Zonder gerechtigheid is er geen vrede mogelijk, zei Zelenski donderdag in Den Haag. Hij noemde de processen van Neurenberg tegen de Duitse nazi’s na de Tweede Wereldoorlog als model voor een tribunaal. “Een duurzame vrede is alleen mogelijk als we ook de agressors ter verantwoording roepen”, verklaarde hij in zijn toespraak voor diplomaten en andere hooggeplaatsten. Hij riep op tot “gerechtigheid op grote schaal” en niet een “hybride straffeloosheid”. Van het sluiten van compromissen kan volgens de Oekraïense president geen sprake zijn.

Die gerechtigheid “kan enkel in praktijk gebracht worden door een tribunaal”, benadrukte hij. Zelenski prees ook de inspanningen van het ICC, dat kort na de Russische inval al een onderzoek had ingesteld en in maart ook een internationaal arrestatiebevel tegen Poetin uitvaardigde wegens oorlogsmisdaden.

Dat Poetin daadwerkelijk in Den Haag wordt berecht, wordt momenteel onmogelijk geacht. Daarvoor zou de Russische president moeten worden uitgeleverd. Maar Rusland erkent de rechtbank in Den Haag niet.

Verder zei de Oekraïense president blij te zijn dat hij in Nederland is. “Het land van vrijheid en rechtvaardigheid.”