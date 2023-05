Luxemerkengroep Kering bant na bont nu ook angorawol

In januari was modehuis Gucci nog kop van jut omdat het in zijn Lunar New Year-collectie, een capsulecollectie ter ere van het Chinese jaar van het Konijn, op de proppen kwam met een hoed gemaakt uit konijnenvilt.

Dat in combinatie met een reclamecampagne waarin modellen konijnen vasthielden en aaiden, zorgde voor een storm van kritiek. Het Italiaanse modehuis kon niet anders dan reageren en stelde dat het gebruik van konijnenvilt paste binnen hun bontvrije beleid. Vilt is in de enge interpretatie namelijk geen bont.

Iets waar dierenrechtorganisatie PETA het niet eens mee was. “Angorawol en konijnenvilt zijn een marteling voor deze gevoelige dieren”, klonk het in een persbericht aan Fashion United. “De vacht wordt letterlijk van de dieren getrokken terwijl ze nog volledig bij bewustzijn zijn. Een andere manier is dat het wordt afgeschoren nadat ze zijn geëlektrocuteerd of wanneer hun nek gebroken wordt. Voordat dit gebeurt, worden de poten van de konijnen stevig vastgebonden en worden ze in de lucht gehangen of strak over planken gespannen.”

Kering heeft nu beslist om hun beleid te verstrengen en voortaan het gebruik van angorawol en konijnenvilt te verbieden.