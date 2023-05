David Goffin en Greet Minnen zijn succesvol in Frankrijk en bereiken beiden kwartfinales

Goffin versloeg in de tweede ronde (achtste finales) de Franse lucky loser Dan Added (ATP 252) in drie sets: 6-4, 3-6 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 55 minuten. In de volgende ronde wacht de Fransman Quentin Halys (ATP 66) of diens landgenoot Arthur Fils (ATP 124).

De Luikenaar zou in de tweede ronde aanvankelijk tegen het Zweedse vierde reekshoofd Mikael Ymer (ATP 50), die in de eerste ronde vrij was, uitkomen maar die liet verstek gaan. Added nam zijn plaats in en mocht meteen aantreden in de tweede ronde.

De 32-jarige Goffin wil in Zuid-Frankrijk vertrouwen opdoen en hij hoopt er ook weer wat punten te kunnen scoren voor de ATP-ranking. Vorige week sneuvelde hij meteen op het Masters 1000-toernooi in Madrid. De Spanjaard Roberto Carballes Baena (ATP 53) was met tweemaal 6-4 te sterk. Opsteker voor Belgiës beste tennisser: hij hoeft dan toch geen kwalificaties te spelen op Roland Garros. De Luikenaar was eerste reserve maar schuift een plaats op na het forfait van de Zuid-Koreaan Soonwoo Kwon en komt meteen op de hoofdtabel.

Greet Minnen rukt op naar kwartfinales in Saint-Malo

Greet Minnen (WTA 173) heeft zich donderdag geplaatst voor de kwartfinales van het WTA125-toernooi in het Franse Saint-Malo (gravel/115.000 dollar).

Minnen versloeg in de tweede ronde (achtste finales) de Britse Jodie Burrage (WTA 110) in twee sets: 6-4 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 24 minuten. Het Amerikaanse achtste reekshoofd Emma Navarro (WTA 101) is de volgende opponente. In de eerste ronde schakelde de Kempense het Amerikaanse tweede reekshoofd Claire Liu (WTA 55) uit.

De 25-jarige Minnen plaatste zich woensdag in Saint-Malo voor de tweede ronde (kwartfinales) van het dubbelspel Ze versloeg in de eerste ronde aan de zijde van de Nederlandse Bibiane Schoofs, met wie ze het vierde reekshoofd vormt, de Oezbeekse Nigina Abduraimova en Britse Emily Webley-Smith in twee sets: 6-1 en 7-6 (7/3). In de volgende ronde, voorzien voor later vandaag/donderdag, wacht de Franse tandem Amandine Hesse/Alice Robbe.

Naast Minnen stonden nog twee Belgische vrouwen op de hoofdtabel in het enkelspel in Bretagne, maar hun toernooi is reeds voorbij. Ysaline Bonaventure (WTA 84) verloor als vierde reekshoofd in de achtste finales tegen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 1.088), een voormalig nummer drie van de wereld die na een lange onderbreking aan haar comeback timmert en deelneemt met een wildcard, in drie sets (2-6, 6-4 en 7-6 (7/5)).

Ook voor Maryna Zanevska (WTA 75) eindigde het in de achtste finales. Het derde reekshoofd geraakte niet voorbij de Amerikaanse Katie Volynets (WTA 103). Het werd 2-6, 6-4 en 7-5. De 29-jarige Zanevska won het L’Open 35 de Saint-Malo al twee keer, in 2012 en 2016 toen het toernooi een kleinere prijzenpot had en de tennisster nog voor Oekraïne uitkwam.