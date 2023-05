Camille staat volgend jaar voor het eerst solo in het Sportpaleis met “ongeziene productie”

Ze heeft groot nieuws beloofd op haar sociale media, en hier is Camille ermee. Op zaterdag 4 mei om 14 uur staat ze in het Sportpaleis, met haar grootste show tot nog toe. Die zal Magie heten. Na passages met onder meer #LikeMe en The masked singer is het nu haar eerste volledige soloshow in de Antwerpse concertzaal. Dat ze die kan vullen, bewees ze vorig jaar al. Toen verkocht ze vlot de Lotto Arena vijf keer uit met haar SOS-tour. Daarmee trekt ze nu nog rond in Vlaanderen, 25 shows daarvan zijn volledig uitverkocht.

Voor Magie kunnen fans zich verwachten aan een magische show die ze nooit eerder hebben gezien. Er wordt “een ongeziene productie die haar Lotto-concerten zal overtreffen en adembenemende outfits tot verbluffende choreografieën en natuurlijk nieuwe muziek” beloofd. De jonge popster is immers volop bezig met haar nieuwe album, naast de opnames van haar telenovelle en het ontwerpen van haar eigen kledinglijn voor JBC.

© Graçia

Tickets gaan in verkoop op maandag 8 mei vanaf 10 uur, via www.clubcamille.be. Fans die zeker willen zijn van een kaartje, hebben tijd tot vrijdag 5 mei 11.30 uur om zich in te schrijven bij ‘Club Camille’ om toegang te krijgen tot de exclusieve voorverkoop, die voor de algemene verkoop start.