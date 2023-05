Defecte wolfwerende omheining: wolf ziet kans om drie schapen te pakken

De voorbije nacht heeft een wolf drie schapen gepakt in de Boshovenstraat in Gruitrode. De weide was wolfproof maar door een defect aan het wolfwerend raster kon de wolvenaanval toch gebeuren.

De wolf heeft op twee plaatsen onder de flexinetten gegraven, waardoor hij de weide via een houtkant kon binnendringen. De flexinetten functioneerden niet, omwille van begroeiing tegen en door de draad. De melding kwam ook binnen bij Welkom Wolf.

De paardenhouders in buurt zijn al een tijdje alert en hebben de nodige voorzorgen genomen. “De wolf is hier de voorbije jaren al meermaals opgedoken. Er werden al eerder schapen gepakt. Nu onze merries net veulens hebben geworpen, zijn we constant bezig met het veilig stallen van onze paarden. Ze lopen dag en nacht in de omliggende, beveiligde weides”, klinkt het.

Toch is het ongewoon dat in deze periode van het jaar wolvenaanvallen gebeuren. “Dat de wolven het wolfwerend raster konden ontwijken, is mogelijk te wijten aan een defect. DNA-onderzoek moet uitwijzen of het hier gaat om een aanval van een wolf uit gekende roedel of door een doortrekkende wolf”, reageert burgemeester Marco Goossens. (Lees verder onder het debat)

Noodpakket

De burgemeester verwacht dat de wolf de komende dagen nog zal toeslaan: “Vandaar onze oproep aan alle dierenhouders in de regio: bescherm je dieren maximaal. Dierenhouders die het wensen, kunnen beroep doen op het noodpakket van het Wolf Fencing Team. Er is met de recente uitbreiding van de schutkring een belangrijke stap genomen met het bekomen van subsidies voor alle dierenhouders en dierentypes in Noord-Limburg en het Antwerpse. Maak daar maximaal gebruik.”

Goossens wijst ook naar de lange doorlooptijd voor het verwerken van de aanvragen. “Dat blijft een probleem en is een rem voor aanvragers. Om een draagvlak te creëren, vragen we de minister snel werk te maken van bijkomende capaciteit”, besluit Goossens.