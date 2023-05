Courteney Cox gaat samenwerken met beautymerk Dermalogica

Voor de aandachtige kijkers van de serie Friends zal het geen verrassing zijn: Courteney Cox en Dermalogica gaan samen het cosmeticamerk promoten. Het merk, meer bepaald hun reiningsgel voor het gezicht, was jaren te zien in de badkamer van het appartement dat Rachel Green (of Jennifer Aniston) en Monica deelden.

Maar na al die jaren maken Cox en Dermalogica hun partnerschap nu ook officieel. Cox ging zelfs langs bij het hoofdkantoor van Dermalogica om het opleidingscentrum te bezoeken. Daar verraste ze studenten met haar aanwezigheid en kreeg ze meteen ook nog enkele tips om haar huid goed te verzorgen.

“Vandaag mocht ik een les bijwonen in het opleidingscentrum en het was echt interessant om te zien”, zegt Cox. “Ik heb net geleerd hoe belangrijk het is om tijd te besteden aan het reinigen van je gezicht. Je hebt daar echt technieken voor. En ik zal blijven leren, want techniek is alles.”