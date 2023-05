Ruim 300.000 mensen stellen zich kandidaat als vrijwilliger voor Olympische- en Paralympische Spelen in Parijs

Meer dan 300.000 mensen hebben zich als kandidaat-vrijwilliger aangemeld voor de Olympische en Paralympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Dat bevestigt het organisatiecomité donderdag bij het afsluiten van de aanmeldperiode, die zes weken geleden van start ging.

Een kwart van de kandidaten is jonger dan 25 jaar en 55 procent is vrouw. In totaal zoeken de organisatoren 45.000 vrijwilligers, 30.000 voor de Olympische Spelen (26 juli - 11 augustus) en 15.000 voor de Paralympische Spelen (28 augustus - 8 september).

“Sommige mensen waren al vrijwilliger tijdens de Olympische Winterspelen van Albertville (in 1992) en hebben zin om zich opnieuw te engageren”, laat het organisatiecomité weten. Daarnaast hebben ruim 3.000 kandidaten verklaard een specifieke nood te hebben ten gevolge van een handicap. Verder wil een op twee kandidaten zowel tijdens de Olympische als de Paralympische Spelen meehelpen.

In een volgende selectiefase zullen kandidaten worden opgeroepen voor een gesprek of extra testen, bijvoorbeeld als ze kandidaat zijn voor een taak die specifieke behoeftes vereist (zoals een taal, kennis van een sportdiscipline, ...). Ten laatste eind 2023 zullen alle kandidaten gekozen zijn.