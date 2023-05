Terrasjes, golfen en een bezoek aan Alden Biesen: zo beleeft Limburg eerste mooie lentedag

Vandaag halen we voor het eerst dit jaar 20 graden. Dat vieren de Limburgers met een terrasje, een bezoek aan een Limburgse trekpleister of door een balletje te slaan.

Vandaag is het eindelijk zover: de eerste mooie lentedag. Dat is laat in het seizoen, maar geen record. In 2016 moesten we nog twee dagen langer wachten. Het record is voor 1897. Toen haalden ze pas op 7 juni de eerste 20 graden van het jaar.

Het wordt vandaag ook meteen écht warm. “De middagtemperaturen gaan dichter aanleunen bij 25 dan bij 20 graden”, zegt weerman Ruben Weytjens. “In plaats van een gewone ‘warme’ dag, zal het geen haar schelen of het wordt officieel de eerste ‘zomerse’ dag.”

Al vroeg op de dag werd geprofiteerd van de zon door een terrasje te doen. De terrassen op de Oude Markt en Quartier Bleu in Hasselt trokken snel volk aan. En de jeugd kan eindelijk weer spelen in de speeltuin in het park van Kapermolen.

(Lees verder onder de foto’s)

© Serge Minten

© Serge Minten

Bij dit mooie weer gaan sommigen graag buiten sporten. Zo worden er balletjes geslagen op het golfterrein van Millennium Golf aan de Paalse Plas in Beringen. Daarnaast trokken onze Limburgse trekpleisters heel wat bezoekers. Het kasteeldomein van Alden Biesen bleek bijzonder populair.

Helaas zal het mooie weer niet lang duren. Vrijdag krijgen we misschien nog 20 graden, maar vanaf het weekend wordt het alweer wisselvallig.

© Serge Minten

© Raymond Lemmers

© Raymond Lemmers