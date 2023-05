Volvo schrapt 1.300 banen, maar geen impact op fabriek in Gent

De Zweedse autobouwer Volvo Cars wil zowat 1.300 banen schrappen in Zweden. Het zou gaan om zes procent van het personeelsbestand in Zweden. Werknemers in de productie zijn niet getroffen, zo meldt het bedrijf in een persbericht. De maatregel zou ook geen gevolgen hebben voor de Gentse fabriek van de autobouwer, klinkt het bij Volvo Car Gent.