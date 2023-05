Duizend jobs in Gent (en nog veel meer)

1. Welke werkgevers staan er in Gent?

Zowat een vijftigtal hebben zich reeds aangemeld. Van bekende retailers als Aldi, Colruyt Group, DIY Retail Services, Buurtslagers en Brico. Industriële spelers en producenten zoals Agristo, Puratos en Renson. Vooraanstaande overheidswerkgevers als Ivago en NMBS. En zorgbedrijven als AZ Sint-Lucas Gent, Familiehulp, Helan en AZ Zeno.

Maar je vindt op de jobbeurs in Gent onder meer ook beveiligingsdiensten als G4S en Securitas. Lokale besturen zoals Provincie Oost-Vlaanderen en Stad Gent. Of HR- en uitzendpartijen als Asap, Bright Plus, Konvert, Trixxo, SD Worx Staffing en Start-People.

Voor heel wat van deze werkgevers is de jobbeurs in Gent een ideale gelegenheid om zichzelf in de kijker te zetten. Een goed voorbeeld daarvan is Comfort Energy Group dat zich positioneert als ‘gezelligste mazoutleverancier van het land’.

“Wij staan graag dicht bij de mensen, zowel bij onze klanten als onze medewerkers”, oppert Ona Dols, HR project Manager bij Comfort Energy Group. “Onze collega’s zullen je alvast met open armen verwelkomen op onze stand.”

2. Welk soort jobs?

Bijna elke categorie van jobs, waaronder administratie, retail, research & development, customer service, finance, engineering, communicatie, HR en techniek. Maar ook jobs in logistiek & transport, verkoop, productie, bouw, gezondheid, plaatsing en installatie, sociaal werk, ICT, verzekeringen, onderwijs, bewaking en juridische jobs.

Veel keuze dus, ook bij dezelfde werkgever. “Wij zijn steeds op zoek naar chauffeurs die voor de extra smile gaan. En zoeken eveneens nog enkele dispatchers. Verder hebben we ook nog enkele vacatures voor technische profielen vacant”, antwoordt Ona Dols van Comfort Energy Group.

Ook op de stand van afvalbedrijf Ivago zijn ze op zoek naar heel diverse profielen. “Wij zijn onder meer op zoek naar medewerkers business support, een departementshoofd facilitair beheer, een preventieadviseur, technici voor de energiecentrale en chauffeurs”, vertelt Jan De Leenheer, personeelsmanager bij Ivago.

3. Waarom solliciteren?

Loon, werkzekerheid, werksfeer, een goede work-life balans en dicht bij huis werken zijn typische criteria bij de keuze van een nieuwe werkgever. En die criteria horen we ook bij diverse standhouders.

“Bij ons staan aantrekkelijke voorwaarden en extralegale voordelen, zoals maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering, eveneens centraal. Naast een goed evenwicht tussen werk en privé”, stelt Jan De Leenheer van Ivago. “Wij zetten ook graag onze gunstige ligging aan de E17, E40 en R4 in de verf. Hierdoor zijn we makkelijk bereikbaar met de fiets, het openbaar vervoer of de wagen.”

4. Meer dan jobs?

Zo’n jobbeurs is ook een meerwaarde voor je loopbaan. In functie daarvan kan je gratis workshops volgen en is arbeidsbemiddelaar VDAB er aanwezig voor carrièreadvies. Daarnaast zijn er in Gent ook vier coaches aanwezig voor individuele coaching.

Ook interessant voor je loopbaan is een gratis fotograaf voor het maken van portretfoto’s voor kandidaten hun cv. En je vindt op de beurs ook life coach Luc Motmans: op zijn stand kan je terecht voor ontspannende massages.

Jobbeurs Gent

Donderdag 11 mei 2023 van 13u tot 18u

Gent ICC - Familie van Rysselberghedreef 2 te 9000 Gent

Meer info en gratis inschrijven via jobat.be/jobbeursgent

Bron: Jobat.be