“Godzijdank”: man grijpt net op tijd in wanneer kinderwagen op drukke baan afstevent

Een opmerkzame man uit Californië was er als de kippen bij toen hij een kinderwagen op een drukke baan zag afstevenen. De moeder was de remmen vergeten opzetten toen ze haar kindje in de wagen wilde zetten. Ze probeerde de kinderwagen zelf te stoppen, maar struikelde meermaals over haar voeten. “Godzijdank was de man er”, schreef een vrouw in de reacties op Twitter.