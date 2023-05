Hoewel hij niet speelde, trok De Bruyne toch de aandacht: “Als je om 20 uur naar ManCity moet en om 22 uur naar een plaats delict”

De Bruyne ligt sinds de makkelijk gewonnen topper tegen Arsenal (4-1) in de lappenmand. Onze landgenoot kreeg er een tik tegen het been en moest elders toezien hoe City ook zonder hem achtereenvolgens de maat nam van Fulham (1-2) en woensdag West Ham (3-0).

In het resterende seizoensslot (in de Premier League, Champions League en FA Cup-finale) kan City wél weer rekenen op De Bruyne, die dinsdag voor het eerst weer kon trainen en over alle competities heen tot dusver negen doelpunten en 27 assists kan voorleggen.

Hoewel de Rode Duivel tegen West Ham dus niet op het veld stond, trok hij toch de nodige aandacht. En dat met zijn outfit. De Bruyne stapte na afloop richting zijn ploegmakkers in een lange, beige jas.

© Action Images via Reuters

© REUTERS

© REUTERS

“Niet bezig met treble”

In een gesprek met Play Sports ging De Bruyne onlangs dieper in op wat er nog komen gaat. “Uiteindelijk zijn we niet zo veel bezig met de treble. We weten dat we iets moois kunnen verwezenlijken en dat er mooie matchen voor ons staan, maar we hebben echt niet de tijd om er mee bezig te zijn. We spelen elke drie dagen en dat is al lastig genoeg om elke keer 100% topfit te zijn, dus ik denk dat het goed is dat we zo vaak moeten spelen”, geeft De Bruyne te kennen.

“De FA Cup wordt beslecht in één match, dat weten we. Daarnaast zitten we in de halve finale van Champions League, we zijn niet veraf meer maar we weten ook dat het niet makkelijk zal worden aangezien het om Real Madrid gaat en we hebben net Bayern München gehad. Wat de titel in eigen land betreft: we hebben het volledig in eigen handen maar we moeten het nog altijd doen.”