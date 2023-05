Lanaken

Louis Heemskerk uit Lanaken had in 1984 een waanzinnig plan. Als ze met kajaks door de Ardennen varen, waarom zouden we dat dan niet proberen op onze Limburgse Maas? De man besloot de sprong te wagen en gaf prompt ontslag in de koolmijn. Wat volgde, was een nieuwe topattractie voor Limburg.