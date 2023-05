Liezele

Hoe meer Boom er wordt gedronken, hoe meer bomen door de brouwerij worden geplant. Dat is in het kort het idee achter Boom, het nieuwe brouwsel dat Duvel Moortgat ontwikkelde in samenwerking met Kempenaar Bartel Van Riet. De volledige opbrengst van de verkoop van het nieuwe bier gaat dan ook naar de aanplanting van bomen. Boom werd woensdag voorgesteld in Fort Liezele.