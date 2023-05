Jacky en Madeleine delen 60 jaar lief en leed

Pelt

60 jaar geleden stapten Jacky Alders (82) en Madeleine Loos (82) in het huwelijksbootje in het gemeentehuis van Overpelt. Ondertussen zijn ze 60 jaar verder en vieren ze hun diamanten bruiloft.

Jacky en Madeleine wonen al vele jaren in de Hayenhoek. Het diamanten paar heeft twee kinderen, drie kleinkinderen en één achterkleinkind. Jacky heeft 40 jaar op Philips gewerkt, 20 jaar in ploegen en 20 jaar in het labo. Madeleine is altijd huishoudhulp geweest, waarvan meer dan 30 jaar op dezelfde plek. Jacky hielp daar trouwens ook mee in de tuin. Het koppel is altijd heel actief geweest – en dat zijn ze nog steeds – in het verenigingsleven op de Grote Heide, onder meer bij Okra en Samana. (gn)