Van artistieke vinylplaten tot de kunst van koffiebranden: 2.500 kunstenaars laten gratis in hun atelier kijken

Op 6 en 7 mei zetten 2.500 kunstenaars en ambachtslui in Vlaanderen en Brussel gratis de deuren van hun atelier open voor ‘Atelier in beeld’. Een greepje uit het gigantische aanbod.

Bands in vinyl

Eerst even over de provinciegrens piepen, want daar snijdt Thomas Horemans (33) uit Mol onder de noemer ‘Borrie Records’ vinylplaten aan stukken. Klinkt cru, maar het resultaat zijn fraaie kunstwerkjes van artiesten als Prince, Foo Fighters, AC/DC en Queen. “Je hebt er geduld en een vaste hand voor nodig, en zo weinig mogelijk afleiding. Ik gebruik oude platen, genre: de beste schlagerhits en dergelijke. Ik gebruik dus niet de originele albums van de artiesten zelf: ik merkte dat vinylliefhebbers een kleine hartaanval kregen als ze dachten dat ik dat deed.” Thomas toont zijn stiel bij kunstenvereniging Des-Arts in Dessel.

© Borrie Records

Japanse houtsnedes in Kasteel van Bokrijk

Het Kasteel van Bokrijk is tegenwoordig de ‘Campus van het Vakmanschap’ en ook de poorten daarvan gaan open dit weekend. Je ziet er demonstraties van verschillende vaklui, ook van Vladimir Ivaneanu en Soetkin Everaert. Vladimir trok in 2007 naar Japan om er de eeuwenoude kunst van de houtsnede te leren. Soetkin volgt op haar beurt les bij Vladimir. Er komen tal van fases aan bod bij het maken van een houtsnede: de houtblok bewerken, een ontwerp aanbrengen, uitsnijden en laag per laag kleur aanbrengen. Volgend jaar trekken de twee samen naar Japan om zich te laten evalueren door de plaatselijke meesters. U mag dit weekend al oordelen.

Vladimir Ivaneanu aan het werk aan een houtsnede. — © rr

Koffiebranden in Genk

Textiel- en modeontwerpers, keramisten, papierrestaurateurs, instrumentenbouwers… Zo’n 40 Genkse vaklui tonen samen hun kunsten onder de noemer Stiel. Sinan Karaoglu heeft zich van dagbladhandelaar in de Stalenstraat omgeschoold tot professioneel koffiebrander. “Geleerd via YouTube en met tips en tricks uit heel de wereld”, zegt Karaoglu. “Het begon als een hobby en is uitgegroeid tot een beroep dat ik met volle passie kan uitoefenen. De koffie die ik brand komt uit heel de wereld en verkopen doe ik vooral online. Het is een werk op basis van gevoel.”

Sinan Karaoglu schoolde zichzelf om van dagbladhandelaar tot koffiebrander. — © Chris Nelis

Schilderen op iPad

Quinten Torp - echte naam: Geert Mullens - maakt zijn kunst in het station van Zolder. Hij is aanwezig met een nieuwe reeks doeken op de Kunstennacht in Hasselt, maar in zijn atelier kan je ook zijn andere werk ontdekken, inclusief schilderijen die hij maakt op iPad.

© Quinten Torp

Het paradijs in Hasselt en een garage in Genk

Ook Vonk zet de deuren open, de ateliers waar onder andere fotograaf Anton Kusters en schilder Jorden Boulet werken. Boulet toont in Hasselt zijn doeken vol palmbomen en paradijselijke scenes, maar waar toch niet altijd alles is wat het lijkt. En Aaron-Victor Peeters - de kunstenaar van de auto’s aan het Emile Van Doren Museum - zet ook zijn werkplek in de Zagerijstraat in Genk open. Een atelier waar u naast verf en werkmateriaal ook al eens een gemotoriseerd voertuig kan aantreffen.

Het atelier van Jorden Boulet. — © Renaat Nijs

Het atelier van Aaron-Victor Peeters — © Renaat Nijs

Op 6 en 7 mei op talloze locaties, een volledig overzicht van ‘Atelier in beeld’ vindt u op www.atelierinbeeld.be