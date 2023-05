Voor wie op zoek is naar iets nieuws: Philippe Gilbert verkoopt luxueuze duplex in Monaco voor… 23 miljoen euro

Philippe Gilbert heeft zich na zijn rijkgevulde wielercarrière in het analistenleven gestort bij Eurosport. De 40-jarige ex-wereldkampioen woont al sinds 2008 aan de Zuid-Franse kust, maar overweegt nu om zijn stulp in Monaco te verlaten. Al is de verkoopprijs wel om van te duizelen...

Maar liefst 23 miljoen euro zal iemand moeten neertellen voor de woning van Gilbert. Sowieso een enorm bedrag, maar je krijgt er dan ook een luxueus duplex-appartement voor in de plaats. Zo is te zien op het Monegaskische vastgoedwebsite Roc Agency: “Superb Duplex on the Rock”, is het veelzeggende bijschrift. En dat is niet gelogen. 385 vierkante meter groot, waarvan 335 vierkante meter leefruimte.

Op het gelijkvloers is er een eetkamer met ingerichte keuken, een woonkamer die een uitzicht biedt op de binnenplaats, een badkamer met toilet en een wasruimte. Een verdieping lager valt een riante slaapkamer, een dressing, twee badkamers, een gastentoilet, drie slaapkamers en een living te noteren. Ook hier is er een binnenplaats die aansluit op de tuin. Een extraatje eraan is dat er achter het tv-scherm een wijnkast is ingebouwd. Niet zomaar, want Gilbert is een fervent wijnliefhebber.

23 miljoen euro is zoals gezegd de vraagprijs voor hete hele hebben en houwen. Per vierkante meter komt dat neer op 59.740 euro. Nog altijd bijzonder veel als je weet dat er voor een luxueus appartement in Knokke 11.730 euro per vierkante meter gevraagd wordt.

Of Gilbert ook effectief wegtrekt uit Monaco, is nog niet helemaal duidelijk. Maar aangezien zijn kinderen er opgegroeid zijn en hij er zelf een fietszaak uitbaat, lijkt de kans eerder klein dat Gilbert terug naar België komt.

Enkele foto’s: