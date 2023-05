VIDEO. MVP Embiid pakt bij terugkeer uit met het ene block na het andere, maar ziet Boston de bordjes in evenwicht hangen in NBA

Joel Embiid (rechts) probeert Jaylen Brown van een score te houden — © USA TODAY Sports via Reuters Con

In de eigen TD Garden leidde Jaylen Brown de Celtics met 25 punten naar de overwinning. Ook Malcolm Brogdon deed met 23 stuks zijn duit in het zakje van Boston, dat dankzij een soevereine vertoning de stand in de halve finale van de Eastern Conference weer gelijktrekt: 1-1.

De Sixers konden opnieuw rekenen op hun net verkozen MVP Joel Embiid. De vijf knappe blocks en de 15 punten van de Kameroener waren echter niet voldoende voor Philadelphia.

Vrijdag ontmoeten beide teams elkaar weer, dit keer in Philadelphia.

In de andere halve finale in de Eastern Conference staat er eveneens een 1-1-tussenstand op het bord tussen de Miami Heat en de New York Knicks.

