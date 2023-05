Goal en assist van Yannick Carrasco helpen Atlético aan nieuwe riante zege en tweede plaats in Spanje

Ploeg in vorm Atlético Madrid heeft woensdag op de 33e speeldag in La Liga met 5-1 gewonnen van het Cadiz van ex-Genkenaar Théo Bongonda, de nummer vijftien in de stand.

Met een doelpunt en een assist was Rode Duivel Yannick Carrasco een van de uitblinkers. Na amper twee minuten bood onze landgenoot Antoine Griezmann de openingstreffer aan, vlak voor het uur mocht hij vanop de stip de 4-0 op het scorebord zetten. Na 21 minuten was Carrasco tegen geel aangelopen, na 64 minuten mocht hij naar de kant voor Correa.

In totaal staan er dit seizoen in alle competities samen acht treffers en vijf assists achter zijn naam. Axel Witsel was eveneens aan de aftrap verschenen en bleef de hele wedstrijd tussen de lijnen.

Griezmann nam nog een tweede doelpunt voor zijn rekening, de overige treffers kwamen op naam van Alvaro Morata en Nahuel Molina. Choco Lozano scoorde nog tegen voor de bezoekers.

Dankzij de negende zege in de laatste tien duels - enkel tegen leider FC Barcelona werd er verloren - wipt Atlético in de stand met 69 punten over stadsgenoot en eeuwige rivaal Real Madrid (68), dat dinsdag met 2-0 de boot inging op bezoek bij Real Sociedad, naar de tweede plaats. Barça is met 82 punten op weg naar de titel.

