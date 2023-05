Meer dan 100.000 rijbewijzen ingetrokken in één jaar

In 2022 hebben de Belgische politierechtbanken in totaal 105.485 ontzeggingen van de rijbevoegdheid opgelegd aan automobilisten vanwege overtredingen van de verkeersregels.

Dat blijkt uit cijfers van het College van de hoven en rechtbanken. Dat komt neer op 289 intrekkingen van het rijbewijs per dag, schrijft Sudinfo donderdag.

Voor bepaalde overtredingen verplicht de wet de rechter een rijontzegging uit te spreken. Dat is het geval voor vluchtmisdrijven met doden of gewonden (minimaal drie maanden ontzegging), rijden zonder rijbewijs of zonder geslaagd te zijn voor de examens om het rijbewijs terug te krijgen (minimaal één maand), rijden onder invloed van alcohol (minimaal één maand), ernstige snelheidsovertredingen (minimaal acht dagen), oversteken van een spoorwegovergang terwijl de lichten en de slagbomen naar beneden zijn (minimaal acht dagen) en achteruitrijden op de pechstrook van een snelweg (minimaal acht dagen).

De Franstalige rechtbanken van Brussel (13.203) en de rechtbanken van Antwerpen (11.460), Gent (8.616), Vilvoorde (5.014), Charleroi (4.632) en Luik (4.376) spreken de meeste ontzeggingen uit.