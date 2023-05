Mark van Bommel en Antwerp wippen over Union, en zondag wacht de leider: “Dit weekend eerste? Theoretisch kan dat, ja”

Calvin Stengs ontbrak bij Antwerp met een lichte blessure, maar dat verzwakte Antwerp allerminst. Op het middenveld maakte Mandela Keita indruk – hij scoorde ook. Antwerp huurt Keita van OHL, er is een aankoopoptie van tien miljoen euro. “Maar zo veel geld heb ik niet”, lachte Mark van Bommel – Antwerp hoopt Keita via klassieke onderhandelingen aan boord te houden. “Ik ben wel heel erg blij met de variatie op ons middenveld. Wie er ook speelt, iedereen weet wat hij moet doen en er is altijd het surplus van de individuele kwaliteit.”

“Ons eerste kwartier was erg goed”, vervolgde Van Bommel. “We hebben de hele match de discipline getoond die nodig was, in balbezit en -verlies. Union is een sterke tegenstander, je mag ze niet laten voetballen of omschakelen. (blaast) Als je hier dan met 0-2 kunt winnen…”

Wint Antwerp zondag van RC Genk, dan klimt het naar de eerste plaats. Van Bommel wilde er niet te veel woorden aan vuilmaken: “Theoretisch kan het inderdaad”, bevestigde hij de stelling van de journalist.