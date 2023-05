Milan-Belgen verslikken zich in Cremonese, Inter haalt sloophamer boven bij Verona en Napoli nog geen kampioen

De Rossoneri, met de vier Belgen Alexis Saelemaekers, Divock Origi, Charles De Ketelaere en Aster Vranckx in de basis, zagen na 11 minuten een doelpunt van Saelemaekers afgekeurd worden. De brilscore bleef nadien lange tijd op het bord in San Siro, tot voormalig Club Brugge-aanvaller David Okereke (77.) zijn duivels ontbond bij de bezoekers. Junior Messias (90.+3) wendde op de valreep de nederlaag nog af. Origi en De Ketelaere ruimden plaats in de 63e minuut, Saelemaekers en Vranckx een kwartier voor tijd. De bezoekers beëindigden de wedstrijd nog met een man minder na rood voor Charles Pickel, diep in de toegevoegde tijd.

Op hetzelfde moment blikte stadsgenoot Inter Hellas Verona met 0-6 in. Romelu Lukaku bleef aan de bank gekluisterd en zag zijn concurrenten in de spits, Lautaro Martinez en Edin Dzeko, elk twee keer de weg naar doel vinden. Lazio stelde op zijn beurt het titelfeest van Napoli nog wat uit door met 2-0 te vieren tegen Sassuolo.

© EPA-EFE

Inter schuift op naar de vierde plaats in het klassement van de Italiaanse eerste klasse met 60 punten, terwijl Milan de zesde positie bezet met 58 eenheden. De kloof tussen leider Napoli (79) en eerste achtervolger Lazio (64) bedraagt 15 punten. Als Napoli donderdag iets raapt op bezoek bij Udinese kroont het zich voor de eerste keer sinds 1990 en voor de derde keer in de clubgeschiedenis tot landskampioen.