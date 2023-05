Union-kapitein Teddy Teuma “gefrustreerd” na nederlaag tegen Antwerp: “We toonden helemaal niets”

“Het was een erg lastige wedstrijd omdat we er nooit echt in zaten”, begon de Maltese international aan zijn analyse. “In deze match waren we helemaal nergens. We krijgen nu een flinke klap, en daar moeten we uit leren. Misschien is dat wel beter nu dan later in de play-offs. Iedereen moet zichzelf in vraag stellen, we hebben het geluk dat we zaterdag al opnieuw aan de bak moeten in Brugge en ons zo kunnen herpakken.”

“Ik ben erg gefrustreerd”, ging Teuma verder. “Ook over mijn eigen prestatie, die was niet goed. Het klopt dat Antwerp een erg sterke ploeg is, maar als wij voetballen zoals we kunnen, dan kunnen we hen zeker kloppen. Maar we toonden helaas helemaal niets. Het is niet zo dat ik gefrustreerd ben over het klassement, wel over onze prestatie. Zowel individueel als collectief.”

De wedstrijd tegen Club zaterdagavond is meteen van cruciaal belang. “We zijn in de laatste rechte lijn van de competitie, en in de Champions’ Play-offs speel je tegen de beste tegenstanders. Alles wordt moeilijker. We moeten lessen trekken uit deze nederlaag, zaterdag gaan we natuurlijk vol voor de overwinning. Maar het belangrijkste is om te focussen op onszelf, en niet op onze tegenstanders. Tegen Antwerp toonden we geen wil om te winnen, dat moet de komende wedstrijden anders”, besluit de aanvoerder.