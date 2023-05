Duizenden fans, veel wereldtoppers en een mooie prijzenpot: dit moet u weten over de Blaklader Darts Open in Wieze

Van 5 tot en met 7 mei wordt in Wieze de Blaklader Darts Open gespeeld. Het enige toptoernooi met quasi alle wereldtoppers in België.

De Blaklader Darts Open is de zevende manche van de European Tour, een reeks toernooien die buiten het Verenigd Koninkrijk plaatsvinden (dertien in totaal) en waarna de beste 32 darters zich plaatsen voor het EK. Vorig jaar vond de eerste editie plaats in Wieze, met veel belangstelling en dus drie dagen volle bak in de Oktoberhalle. Toen ging de zege naar Dave Chisnall. De Engelsman gooide een negendarter in de halve finales en versloeg daarna Andrew Gilding met 8-6 voor de eindzege in Wieze.

Dimitri Van den Bergh verloor vorig jaar in de tweede ronde van Gilding. Kim Huybrechts klopte drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen, maar sneuvelde in de derde ronde. Twee Belgen waren - als de Belgische nummers 1 en 2 op de wereldranglijst - ook dit jaar meteen zeker van kwalificatie: Van den Bergh en Huybrechts. Van de andere vijf tourkaarthouders kon er zich geen eentje plaatsen via het kwalificaties. Twee niet-profs zijn er wel bij na een gruwelijk kwalificatietoernooi met 173 (!) deelnemers, zijnde Andy Baetens en François Schweyen.

Verder is zowat de ganse wereldtop aanwezig in de Oktoberhalle, buiten Gerwyn Price. De Welshman paste voor het kwalificatietoernooi. Mannen als Michael Smith, Peter Wright, Nathan Aspinall en Dirk van Duijvenbode zijn er wel bij. Goed voor een deelnemersveld van 48 man.

De zestien reekshoofden zijn vrij in de eerste ronde en komen pas zaterdag in actie. De 32 anderen trappen het Belgische dartsfeest vrijdag al op gang. Van den Bergh treft in de laatste wedstrijd op vrijdag Ian White in ronde één, daarna wacht mogelijk wereldkampioen Michael Smith. Huybrechts speelt twee matchen eerder tegen Ricky Evans, in de tweede ronde neemt hij het bij winst op tegen titelverdediger Dave Chisnall. Baetens speelt tegen Jermaine Wattimena terwijl Schweyen José de Sousa tegenover zich krijgt.

© PDC

VRIJDAG

13u00-17u00: eerste ronde

19u00-23u00: eerste ronde

ZATERDAG

13u00-17u00: tweede ronde

19u00-23u00: tweede ronde

ZONDAG

13u00-17u00: derde ronde

19u00-23u00: kwartfinales, halve finales, finale

Tot en met de kwartfinales wordt er naar een ‘best of 11’ gespeeld. Wie eerst zes legs wint, wint de match. In de halve finales is het naar zeven winnende legs, in de finale naar acht winnende legs.

© BELGA

Prijzengeld

Winnaar: 30.000 pond (34.000 euro)

Finale: 12.000 pond (13.6000 euro)

Halve finale: 8.500 pond (9.600 euro)

Kwartfinale: 6.000 pond (6.800 euro)

Derde ronde: 4.000 pond (4.500 euro)

Tweede ronde: 2.500 pond (2.800 euro)

Eerste ronde: 1.250 pond (1.400 euro)

Totaal: 175.000 pond (198.000 euro)

17.000 fans

“We zijn er absoluut klaar voor”, aldus Alexander Algoet van de Golazo-groep, de organisator. “We hebben geluk gehad met het goeie weer om alles op te bouwen, maar dit jaar is alles nog wat vlotter verlopen qua voorbereiding. De drie partijen - Golazo, PDC en Oktoberhalle - kennen elkaar intussen en dan loopt het allemaal wat makkelijker. We hebben veel overgenomen van vorig jaar. De PDC gaat wat wijzigen aan de show, dus het wordt allemaal wat strakker.”

De tickets voor de Blaklader Darts Open vlogen vorig jaar al de deur uit. “We hebben toen tien dagen na de eerste editie al een deel gelanceerd, omdat het toernooi nog vers in het geheugen zet en we die positieve ervaring wilden overdragen. De verkoop ontplofte opnieuw want op twee dagen was alles weg. We kunnen opnieuw tegen de 17.000 dartsfans verwachten in Wieze wan vijf van de zes sessies zijn uitverkocht.”

Een manche van de European Tour is leuk, maar komt er nog meer topdarts naar ons land? “De gesprekken met de PDC lopen, we zijn daarmee bezig. We willen darts naar een hoger niveau brengen, dus we blijven actief vragen stellen over de World Series, de Premier League… En waarom eens niet een World Cup of Darts? De deur bij ons staat open, maar de PDC moet wel willen. De boodschap die we krijgen is: nu nog niet. Het nadeel is ook dat er bestaande overeenkomsten nog lopen, daar kan je niet zomaar tussen fietsen.”