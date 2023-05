Antwerp maakt meteen een statement in de play-offs en deelt tik uit aan Union

Antwerp zet na de bekerwinst de goede flow door en heeft Union in eigen huis met 0-2 geklopt. De Brusselaars bleven onder hun gebruikelijke niveau, de Great Old was nog maar eens hyperefficiënt. In de stand springen de troepen van Mark van Bommel zo naar de tweede plek, over Union.

Antwerp heeft een extra dosis vertrouwen getankt na de eindzege in de Croky Cup afgelopen zondag en dat heeft Union geweten. De twee keer dat de Great Old eerder dit seizoen al op bezoek kwam in het Dudenpark kon het telkens niet scoren. Dit keer lukte dat wel en vlot zelfs.

Na een afwachtend begin van beide ploegen stak Antwerp na twintig minuten een eerste keer zijn neus echt aan het venster en meteen was het raak. We vallen in herhaling maar dit Antwerp is hyperefficiënt. Bataille gaf de perfecte voorzet vanop links, Ekkelenkamp kopte van dichtbij binnen. Siebe Van der Heyden kwam te laat om het de Nederlander moeilijk te maken, maar eigenlijk begon het doelpunt al net ervoor toen Balikwisha op het juiste moment het leer meegaf met de lopende Bataille. Onze 21-jarige landgenoot voetbalde op een wolk na zijn doelpunt in de bekerfinale.

Keita met zijn eerste

Net als de rest van zijn ploeg, want nog voor het halfuur stond het al 0-2. Dit keer stond Keita aan het kanon. Hij maakte zijn eerste goal voor Antwerp. De club vindt de aankoopoptie van tien miljoen euro die OHL vraagt te hoog, maar reken maar dat het Antwerpse bestuur er alles aan zal doen om deze Keita te overtuigen van een verlengd verblijf op de Bosuil. Het was de middenvelder zelf die de bal op het middenveld intercepteerde en zich dan doorzette. Via Arthur Vermeeren kreeg hij het leer terug en daarna verschalkte hij Moris.

© BELGA

Zouden de Brusselaars al spijt hebben van de bloemen die ze Antwerp net voor de aftrap overhandigden om ze te feliciteren voor de bekerwinst? Feit was dat de wedstrijd nog maar een halfuur ver was en Union al voor een schier onmogelijke opdracht stond: minstens twee keer scoren tegen dit goed georganiseerde Antwerp om nog kans te maken op een punt. Na 34 wedstrijden in de reguliere competitie telde de Great Old amper 26 tegendoelpunten. Geen enkele andere ploeg komt zelfs maar in de buurt. Scoren is absoluut geen sinecure tegen de troepen van Van Bommel. Vraag dat maar aan KV Mechelen, STVV en Kortrijk, de vorige tegenstanders van Antwerp.

Union probeerde het tij wel te keren en dat moest ook wel. De play-offs starten met een nederlaag in eigen huis zou de uitgesproken titelambities van de Brusselaars een knauw geven. De thuisploeg bleef echter onder zijn gebruikelijke niveau en slaagde er niet in om een echt uitgespeelde kans bij elkaar te voetballen. Antwerp bleef alles goed gesloten houden.

Geraerts had tijdens de rust nochtans bijgestuurd en was overgeschakeld naar een viermansdefensie. Lynen, Lazare en Kandouss mochten in de kleedkamer blijven, Terho, El Azzouzi en Puertas moesten voor oplossingen zorgen. Iets wat dus niet lukte. Boniface was onzichtbaar en werd al snel vervangen. Het vizier van Teuma stond dan weer niet op scherp. Voorts geraakte Union er maar niet door.

© Isosport

Antwerp kwam zelfs nog dicht bij de 0-3. Na een lange run van Balikwisha spatte diens schot uiteen op de lat. De Great Old bleef zijn momenten kiezen. Vermeeren vond Janssen en via hem ging het naar Ekkelenkamp, die kon net niet afwerken. Nilsson kreeg voor Union nog een kans, maar het zat er niet in vandaag voor de thuisploeg.

Union heeft werk voor de boeg als het ook na het weekend in het spoor van Antwerp en Genk wil blijven. Zaterdag wacht de verplaatsing naar Club Brugge al. Zondag krijgen we met Antwerp-Genk dan een clash tussen de competitieleider en de nieuwe nummer twee van het klassement.