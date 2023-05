Agent kan op het nippertje wegspringen wanneer bestuurder (17) met hoge snelheid crasht

Een 17-jarige Amerikaan wordt aangeklaagd voor roekeloos rijgedrag nadat hij met hoge snelheid de controle over het stuur van zijn BMW verloor en crashte. De piepjonge bestuurder vloog met 190 kilometer per uur uit de bocht toen hij over een snelweg reed op het moment dat een agent aan de andere kant van de weg een bestuurder controleerde. De zwarte BMW van de jongeman vloog over de middenberm en botste met een enorme klap tegen de stilstaande auto. De dashcam van de politieman filmde hoe hij kon wegspringen, maar toch geschampt wordt door de rondtollende auto. Als bij wonder raakten de agent, de twee bestuurders en de twee passagiers in de zwarte BMW slechts lichtgewond.